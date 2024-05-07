أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس: بعشق أحمد العوضي.. عصام كاريكا يكشف سر اختفائه عن الساحة الفنية

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عصام كاريكا: أحب محمد رمضان.. وأغاني المهرجانات قريبة من الشارع

قال الفنان عصام كاريكا في رده علي سؤال عن رأيه في محمد رمضان كمطرب، إن محمد رمضان نفسه يقول إنه ليس مطربا ولكنه حالة ، وانا احب حالته الفنية وهو يقدم سر جميل وانا احبه جدا وهو صديقي.

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

دخلت الفنانة ياسمين صبري في نوبة بكاء شديدة حينما ذكر تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

عصام كاريكا يكشف سر اختفائه عن الساحة الفنية في واحد من الناس

قال الفنان عصام كاريكا إنه منذ خمس سنوات قد توقف عن عمل أي أغاني له ، وأصبح كل تركيزه على تقديم ألحان.

إعلامي شهير.. حميد الشاعري يعلن وفاة جد بناته

أعلن الفنان حميد الشاعري عن وفاة جد بناته ، الإعلامي هشام الدباغ