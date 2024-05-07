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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس: بعشق أحمد العوضي.. عصام كاريكا يكشف سر اختفائه عن الساحة الفنية

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة ابرزها

 

عصام كاريكا: أحب محمد رمضان.. وأغاني المهرجانات قريبة من الشارع

قال الفنان عصام كاريكا في رده علي سؤال عن رأيه في محمد رمضان كمطرب، إن محمد رمضان نفسه يقول إنه ليس مطربا ولكنه حالة ، وانا احب حالته الفنية وهو يقدم سر جميل وانا احبه جدا وهو صديقي.

 

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

دخلت الفنانة ياسمين صبري في نوبة بكاء شديدة حينما ذكر تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

 

عصام كاريكا يكشف سر اختفائه عن الساحة الفنية في واحد من الناس

قال الفنان عصام كاريكا إنه منذ خمس سنوات قد توقف عن عمل أي أغاني له ، وأصبح كل تركيزه على تقديم ألحان.

 

إعلامي شهير.. حميد الشاعري يعلن وفاة جد بناته

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