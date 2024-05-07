عصام كاريكا: أحب محمد رمضان.. وأغاني المهرجانات قريبة من الشارع

قال الفنان عصام كاريكا في رده علي سؤال عن رأيه في محمد رمضان كمطرب، إن محمد رمضان نفسه يقول إنه ليس مطربا ولكنه حالة ، وانا احب حالته الفنية وهو يقدم سر جميل وانا احبه جدا وهو صديقي.

واضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الربيع ، ان رمضان عندنا يقدم حفلة في الساحل وتحقق نجاح كبير وينافس كبار نجوم الغناء فهذه حالة ناجحة يجب التوقف عندها ، وان الجيل الجديد يحب الاغاني السريعة ولا يجد عنده الصبر لسماع اغاني وقتها طويل ، وكنا كان نقدم مقدمة موسيقي للأغاني ولكن الان ندخل في الفنية مباشرة.

وأشار إلي أن سبب نجاح اغاني المهرجانات ان كلامهم قريب من كلام الشارع ، ولكني لن اقدم اغاني مهرجانات ومعجب باغنية " انتي معلمة " ولحنها جميل وعندما تقابل عمر كمال أقوله له ذلك ، فالمهرجانات لديهم ميلودي كويس ولكن الكلام ليس جيدا.



وعلي جانب آخر اوضح كاريكا انني قدمت لحن اغنية " شنكوتي " لايهاب توفيق ولكن لم تعجبه ، فقلت سأغنيها والتقيت مع الموزع طارق مدكور وبالفعل قدمنا الاغنية وحققت نجاح كبير.