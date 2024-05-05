صبري إسكندر: مسلسل عالم سمسم أدى رسالة هامة في المجتمع المصري

أكد الفنان صبري إسكندر، صاحب شخصية “عم جرجس”، في المسلسل الكرتوني “عالم سمسم”، أن الجميع عرفني من الشخصية التي أديتها في المسلسل الكرتوني “عالم سمسم”، مشيرا إلى أن الأطفال في المرحلة التي أديت بها المسلسل، كانوا متعلقين بهذا المسلسل “الكارتوني”.

وقال صبري إسكندر، خلال لقاء له لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن العمل أدى رسالة هامة في المجتمع المصري، مؤكدا أنه كان له دور تربوي، وكان له دور كبير في تشكيل شخصية الطفل.

وتابع ، صاحب شخصية “عم جرجس”، في المسلسل الكرتوني “عالم سمسم”، أنه يعشق الفن جدا وأنه شارك مع الكثير من النجوم بعد برنامج عالم سمسم.