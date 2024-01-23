"عم جرجس" يروي لصدى البلد كواليس تصوير عالم سمسم: نفسي أعمل فوازير

عالم سمسم, النسخة العربية باللهجة المصرية من برنامج الأطفال الأمريكي الشهير شارع السمسم، ويعرض البرنامج مواد تعليمية وتثقيفة عبر استخدام العرائس من أجل ترسيخ القيم والأفكار البنائة للطفل حيث يركز على كيفية تعزيز ثقة الطفل بنفسه واحترامه لذاته وللآخرين.

حقق برنامج عالم سمسم خلال السنوات العشر الماضية نجاحات عديدة ونتائج هامة، فمنذ بدايته في عام 1997 والتي جاءت بدعم مالي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبموجب اتفاقية ثنائية بين الحكومتين المصرية والأمريكية أصبح برنامج عالم سمسم أحد المؤثرات الثقافية والعلامات المتميزة في مصر، إذ يحوز على حب الأطفال وتعلقهم بالإضافة إلى ثقة الوالدين واحترامهم بالإضافة إلى إعجاب المعلمين وتقديرهم، ومع وجود أكثر من مليون طفل وشخص بالغ يشاهدون برنامج عالم سمسم كل يوم ينظر الخبراء والمهتمين إلى البرنامج الواسع الانتشار على أنه هدف تعليمي إيجابي حقق الكثير من الآثار على حياة الأطفال في مصر.

عالم سمسم كان به شخصيات عديدة جميلة منها شخصية عم جرجس.

عم جرجس هو صاحب محل البقالة في عالم سمسم، يحب تقديم النصيحة بعض المعلومات لكل من يطلبها وخصوصا للعرائس، تربطه صداقة قوية بفلفل، ويحاول دائما أن يوجهه في طريق الإجابات الصحيحة.

كشف الفنان صبري اسكندر صاحب شخصية عم جرجس في لقاء خاص لصدي البلد بعد تصدره التريند من جديد.

وأضاف "عم جركس " أن المفاجأة أن الشخصية جاءت له بالصدفة خلال صديق قال له أن يقدم في الاختبارات وكان الاختبار أن يجعل العرائس تحبه وحصل على الشخصية وما زال الناس تقول له عم جركس وهذا يجعله سعيدا جدا.

واستطرد أن الفئة المستهدفة لبرنامج عالم سمسم كانت 3 سنوات ولكنه كان يتابعه كل الأسرة.

و تابع عن تصدر صوره التريند في المترو أنه جاء بالصدفة لأنه كان لا يعلم أنه يتم تصويره ولكن سعيد بتصدر الصورة التريند وبالتعليقات الجميلة

وتحدث عن شخصيات عالم سمسم لافتاً أن كل شخصية مميزة بشيء و كل الشخصيات جميلة و أن الجمهور متعلق جدا بعالم سمسم.

و أضاف الفنان صبري اسكندر أنه يعشق الفن جدا وأنه شارك مع الكثير من النجوم بعد برنامج عالم سمسم.

و اختتم عم جرجس حديثه بتقديم نصائح للأطفال وأنه يتمني أن يقدم فوازير.