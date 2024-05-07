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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

دخلت الفنانة ياسمين صبري في نوبة بكاء شديدة حينما ذكر تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وأكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حلولها ضيفة على برنامج صاحبة السعادة انها تعشق الفنان أحمد العوضي بشكل كبير، وقالت:" الطلاق يحدث بعد عدة مشاكل.

وجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، رسالة إلى الفنان أحمد العوضي وزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال تواجدها بمعرض الكتاب بـ أبو ظبي.  

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وقالت إسعاد يونس لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: «اتهدوا بقى وأعملوا أي منظر طالما لسه بتحبوا بعض، قرفتونا في عيشتنا، ثم النصيب ده بتاع ربنا، والجميل في الموضوع أنهم بيكنو لبعض كل الحب والاحترام وربنا يكتب الخير اللي بنتمناه ليكم يارب».

وطرحت قناة dmc البرومو الدعائى لحلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة.

وتحدثت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها العملية والشخصية وعلى رأسها انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

 

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