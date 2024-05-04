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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصورة جديدة.

وتتميز الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل؛ لأنوثتها وأناقتها، حيث تختار ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد إنقاص وزنها.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز في أغلب الأحيان، على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة، أو الإطلالات الكاجوال، والكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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سمين عبد العزي ياسمين عبد العزيز ياسمين ع

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