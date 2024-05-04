بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصورة جديدة.

وتتميز الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل؛ لأنوثتها وأناقتها، حيث تختار ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد إنقاص وزنها.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز في أغلب الأحيان، على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة، أو الإطلالات الكاجوال، والكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.