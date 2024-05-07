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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عصام كاريكا يكشف سر اختفائه عن الساحة الفنية في واحد من الناس

صدى البلد

قال الفنان عصام كاريكا إنه منذ خمس سنوات قد توقف عن عمل أي أغاني له ، وأصبح كل تركيزه على تقديم ألحان.

 

وقال: أنا في الأساس ملحن والغناء جاء مع الوقت وأثناء مسيرتي الفنية ، عندما قدمت عدد من الاغاني ونجحت.

 

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الربيع ، أنني في الأساس ملحن وقمت بتلحين ل ١٠٠ مطرب ومطربة وممثل وممثلة ، اي قدم الحان كثيرة ناجحة بشهادة الجمهور.

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وفجر مفاجأةً أن الأستاذ فؤاد المهندس غني له من ألحانه " فوازير عمو فؤاد " والحلقة ال ١٦ وكانت الفنانة هبة مجدي وكانت طفلة وقام بالغناء والفنانة ليلي طاهر ، كما لحنت للفنان الكبير عبد المنعم مدبولي بمسلسل " اجري اجري ".

 

كما قدم كاريكا خلال الحلقة  باقة من أجمل أغانيه.

كما كشف خلال الحلقة عن الأغنية التي كانت سبب شهرته  ؟ وكيف يختار كلمات أغانيه ؟ ونشأته بأسوان ،  .. وكواليس وأسرار ليلة زفاف ابنته وأقرب الأصدقاء له في الوسط الفني ، ورأيه فى حال الغناء خلال الفترة الأخيرة ، وكيف يري أغانى المهرجانات.

الفنانة هبة مجدي الساحة الفنية الفنان عصام كاريكا الفنانة ليلى طاهر دكتور عمرو الليثي عبد المنعم مدبولي

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