عصام كاريكا يكشف سر اختفائه عن الساحة الفنية في واحد من الناس

قال الفنان عصام كاريكا إنه منذ خمس سنوات قد توقف عن عمل أي أغاني له ، وأصبح كل تركيزه على تقديم ألحان.

وقال: أنا في الأساس ملحن والغناء جاء مع الوقت وأثناء مسيرتي الفنية ، عندما قدمت عدد من الاغاني ونجحت.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الربيع ، أنني في الأساس ملحن وقمت بتلحين ل ١٠٠ مطرب ومطربة وممثل وممثلة ، اي قدم الحان كثيرة ناجحة بشهادة الجمهور.

وفجر مفاجأةً أن الأستاذ فؤاد المهندس غني له من ألحانه " فوازير عمو فؤاد " والحلقة ال ١٦ وكانت الفنانة هبة مجدي وكانت طفلة وقام بالغناء والفنانة ليلي طاهر ، كما لحنت للفنان الكبير عبد المنعم مدبولي بمسلسل " اجري اجري ".

كما قدم كاريكا خلال الحلقة باقة من أجمل أغانيه.

كما كشف خلال الحلقة عن الأغنية التي كانت سبب شهرته ؟ وكيف يختار كلمات أغانيه ؟ ونشأته بأسوان ، .. وكواليس وأسرار ليلة زفاف ابنته وأقرب الأصدقاء له في الوسط الفني ، ورأيه فى حال الغناء خلال الفترة الأخيرة ، وكيف يري أغانى المهرجانات.