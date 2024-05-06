إعلامي شهير.. حميد الشاعري يعلن وفاة جد بناته

أعلن الفنان حميد الشاعري عن وفاة جد بناته ، الإعلامي هشام الدباغ .

وكتب حميد الشاعري عبر صفحته على فيس بوك :" انا لله وانا اليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله الاعلامي هشام الدباغ جد بناتي نبيلة ونورا.

اللهم اجعله من اهل الفردوس".

أعلنت مجلة "rolling ston" الأمريكية العالمية عن أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ 21، وفق دراسات متخصصة في مجال الموسيقى، عبر استشارة لجنة من الأكاديميين والصحفيين الموسيقيين ومحترفي الصناعة والمؤرخين والفنانين، وأخذ الترتيب النهائي في الاعتبار جودة الأغنية وشعبيتها وتأثيرها الثقافي.

وضمت القائمة 3 أغاني من صناعة الكابو حميد الشاعري، والذي لقب بـ"رائد موسيقى الجيل"، وهي أغنيات "الليالي" التي تعاون فيها حميد مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي، وأغنية "سيدي منصور" التي تعاون فيها مع النجم التونسي صابر الرباعي، وأغنية "الله عليك يا سيدي" التي تعاون خلالها مع المطرب المصري إيهاب توفيق.