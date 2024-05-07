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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على ردار 3 أندية كبرى.. تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

يشهد سوق الانتقالات العديد من الأحاديث بشأن مصير أبرز النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ومن أهم هؤلاء النجوم الفرعون المصري محمد صلاح.

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وارتبط اسم محمد صلاح خلال الساعات الماضية بترك صفوف ليفربول والانتقال إلى نادي جديد خاصة في ظل الأحاديث حول رحيل يورجن كلوب مدرب الفريق.


ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن هناك عدد ثلاث من الأندية مهتمة بالحصول على خدمات صلاح خلال الموسم الجديد في ظل سعيهم لتعزيز صفوف فرقهم.


ويعتبر نادي اتحاد جدة السعودي هو أحد أبرز وأكثر الأندية اهتمامًا بالتعاقد مع محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ينضم نادي باريس سان جيرمان إلى سباق التعاقد مع محمد صلاح بجانب نادي يوفنتوس الإيطالي.

محمد صلاح الفرعون المصري محمد صلاح رحيل يورجن كلوب نادي اتحاد جدة باريس سان جيرمان وفنتوس الإيطالي

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