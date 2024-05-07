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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الدوري الإنجليزي.. بديل محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

يسعي مسئولو إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إلى التعاقد مع بديل قوي للنجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ويأتي سعي الليفر لإيجاد بديل لمحمد صلاح بعد ارتباطه بمغادرة صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم مع انتشار أحاديث حول رحيل يورجن كلوب المدير الفني للفريق أيضًا.


وبحسب المعلومات الواردة، فإن ليفربول قرر استهداف التعاقد مع اللاعب ماديسون، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويعتبر ماديسون أحد الخيارات المميزة التي ستقدم إضافة قوية لنادي ليفربول في حال تأكد رحيل محمد صلاح الموسم الجديد.

يذكر أن محمد صلاح يحظى باهتمام العديد من الأندية ويأتي على رأسهم كلا من اتحاد جدة السعودي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي يوفنتوس الإيطالي

ليفربول محمد صلاح

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