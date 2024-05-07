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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التجارة.

وضمت اللجنة كل من الدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ، والدكتور إسماعيل إبراهيم جمعه بجامعة الإسكندرية .

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى الدكتورة سهير شعراوي جامعة الإسكندرية عميد كلية التجارة

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