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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي أوروبي: سيُقـ.تل المزيد من المدنيين في هجوم رفح مهما قالت إسرائيل

بوريل
بوريل

اعتبر مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن “إسرائيل تواصل الحرب رغم دعوتنا مع واشنطن نتنياهو لعدم اجتياح رفح”، مشيرا إلى أنه "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، ونحن على مشارف أزمة إنسانية كبرى".

وقال  كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح من المرجح أن يؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين، ويتم تنفيذه على الرغم من التحذيرات الصريحة ضده من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال جوزيب بوريل للصحفيين إن "الهجوم على رفح بدأ من جديد، رغم كل طلبات المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والجميع يطلب من (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو عدم الهجوم".

وأضاف: "أخشى أن يتسبب هذا مرة أخرى في سقوط الكثير من الضحايا، بين المدنيين مهما قالوا (الاحتلال)"، وتابع: "لا توجد مناطق آمنة في غزة". 

وافقت حركة المقاومة (حماس) الفلسطينية يوم الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة من وسطاء، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في ضربات في رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق.

 

 

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