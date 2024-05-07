3100 جنيه للجرام.. تطورات جديدة فى أسعار الذهب اليوم

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى الاستثمار في المعدن الأصفر أصبح وعاء إدخاريا آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما تمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء



وسجلت أسعار الذهب اليوم بيع في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-



- تداول سعر الذهب عيار 24 عند 3543 جنيها.

- وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3100 جنيه.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2657 جنيها.

- بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيها.

أسعار الذهب اليوم شراء

- وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3520 جنيها.

- بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3080 جنيها.

- كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2640 جنيها.

- استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2053 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام والإقبال على المعدن كملاذ آمن .

و صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2324.75 دولار للأونصة بعدما زاد بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة الماضية، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2334.30 دولار للأونصة.



وكان قد وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز أمس الاثنين بأنه في مرحلة ما غير محددة سيخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة.

ويتوقع المتداولون بنسبة 64 بالمئة خفض سعر الفائدة الفيدرالية في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.34 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 957.90 دولار وكسب البلاديوم 0.3 بالمئة ليبلغ 980.75 دولار للأونصة.