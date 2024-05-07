ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع سعر الأوقية عالميا وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 3110 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر الذهب عيار 18 اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 3,531 شراء 3,554
|عيار 22
|بيع 3,237 شراء 3,258
|عيار 21
|بيع 3,090 شراء 3,110
|عيار 18
|بيع 2,649 شراء 2,666
|عيار 14
|بيع 2,060 شراء 2,073
|عيار 12
|بيع 1,766 شراء 1,777
|الاونصة
|بيع 109,827 شراء 110,538
|الجنيه الذهب
|بيع 24,720 شراء 24,880
|الكيلو
|بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار الذهب
كانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 %، وبقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5 %، وبقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2301 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية مع ترقب الاتفاق الفلسطيني مع الكيان المحتل، والوصول إلى هدنة، لاسميا مع خروج بعض التسريبات حول تعقد المباحثات بين الجانبين، مما يعزز من تداعيات الأزمة.
وعززت نتائج تقرير الوظائف الأمريكية، التوقعات مرة أخرى بشأن اقتراب موعد خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مع مخاوف تعرض الأقتصاد الأمريكي لحالة من الركود.
وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية، إضافة 175 ألف وظيفة في أبريل، مقارنة مع 315 ألفًا في مارس، وهي أدنى وتيرة للزيادة في التوظيف على مدار 6 أشهر.