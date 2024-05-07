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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

صدى البلد

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع سعر الأوقية عالميا وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 3110 جنيهات. 

أسعار الذهب اليوم  في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18بيع 2,649 شراء 2,666
عيار 14بيع 2,060 شراء 2,073
عيار 12بيع 1,766 شراء 1,777
الاونصةبيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهببيع 24,720 شراء 24,880
الكيلوبيع 3,531,429 شراء 3,554,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب 

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 %، وبقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5 %، وبقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2301 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية مع ترقب الاتفاق الفلسطيني مع الكيان المحتل، والوصول إلى هدنة، لاسميا مع خروج بعض التسريبات حول تعقد المباحثات بين الجانبين، مما يعزز من تداعيات الأزمة.

وعززت نتائج تقرير الوظائف الأمريكية، التوقعات مرة أخرى بشأن اقتراب موعد خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مع مخاوف تعرض الأقتصاد الأمريكي لحالة من الركود.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية، إضافة 175 ألف وظيفة في أبريل، مقارنة مع 315 ألفًا في مارس، وهي أدنى وتيرة للزيادة في التوظيف على مدار 6 أشهر.

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