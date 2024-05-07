ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

النهم بمضغ مكعبات الثلج هو حالة تتميز بالرغبة الشديدة في مضغ أو مص مكعبات الثلج أو الثلج بشكل عام. قد يكون النهم بمضغ مكعبات الثلج عرضًا لحالة صحية أو نقص في الجسم. هناك عدة أسباب محتملة للنهم بمضغ مكعبات الثلج، منها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج؟

الثلج

نقص الحديد: يُعتبر النهم بمضغ مكعبات الثلج أحد الأعراض الشائعة لنقص الحديد في الجسم (فقر الدم). قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بالرغبة الشديدة في تناول الثلج أو مصه.



نقص الزنك: يعتبر نقص الزنك أحد الأسباب الأخرى المحتملة للنهم بمضغ مكعبات الثلج. يمكن أن يحدث نقص الزنك نتيجة لظروف صحية معينة أو نظام غذائي غير متوازن.



العادات والعوامل النفسية: قد يشعر بعض الأشخاص بالرغبة في مضغ الثلج بشكل متكرر بسبب العادات النفسية أو التوتر النفسي. قد يعتبر مضغ الثلج نوعًا من التسلية أو طريقة لتخفيف التوتر.

نصائح للتحكم في النهم بمضغ مكعبات الثلج

للتحكم في النهم بمضغ مكعبات الثلج، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

استشارة الطبيب: إذا كنت تشعر برغبة ملحة في مضغ مكعبات الثلج بشكل مستمر، من الأفضل مراجعة الطبيب لتقييم صحتك وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد أي نقص في الجسم أو حالة صحية تحتاج إلى علاج.



تناول طعام مغذي: تأكد من تناول نظام غذائي متوازن وغني بالحديد والزنك والفيتامينات والمعادن الأخرى الضرورية لصحة الجسم.



العلاج النفسي: إذا كان النهم بمضغ مكعبات الثلج مرتبطًا بالعوامل النفسية مثل التوتر أو القلق، يمكن أن يكون العلاج النفسي مفيدًا لتعلم استراتيجيات التحكم في التوتر والتخلص من العادات غير الصحية.



مهما كانت الأسباب، فإن الخطوة الأولى للتحكم في النهم بمضغ مكعبات الثلج هي التشاور مع الطبيب لتشخيص الحالة وتوجيه العلاج المناسب.