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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن موعد التحسن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، ولكن مع أشعة الشمس هناك بارتفاع فى الطقس، ولكن خلال فترات الليل يكون هناك برودة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تتأثر بوجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة ويحجب جزء من أشعة الشمس، إلى جانب مصادر هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وتكون معتدلة فى درجات حرارتها، وبالتالي العظمي نهارا على القاهرة الكبري تسجل 28 درجة.

وتابعت أن الأجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ، معتدلة فى السواحل الشمالية، حارة فى المناطق الجنوبية، وبمجرد دخول فترات الليل يكون هناك إنخفاض ملحوظ والأجواء مائلة للبرودة فى معظم المحافظات، خاصة المحافظات الشمالية، ناصحة المواطنين بأخذ الحذر تجنبا لأى نزلات برد.

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار تنحصر فقط فى بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، وتكون خفيفة على فترات متقطعة وغير مؤثرة على أى أعمال أنشطة يومية، إلى جانب شبورة مائلة صباحا على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتختفي بمجرد سطوع أشعة الشمس.

ونوهت بوجود نشاط للرياح على بعض الأماكن من القاهرة الكبري وجنوب سيناء، وبالتالي يلطف الأجواء، وبدءا من غدا تبدأ درجات الحرارة تتجه إلى الإرتفاعات.

الدكتورة منار غانم درجات الحرارة الأرصاد الطقس سقوط الأمطار

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