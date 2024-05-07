قرار عاجل بشأن دعوى الراقصة شمس ضد طليقها سعد الصغير

تطورات جديدة في قضية الراقصة شمس وطليقها سعد الصغير، حيث قررت جنح مستأنف الشيخ زايد جنوب الجيزة، عدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من الراقصة شمس، ضد طليقها المطرب سعد الصغير، وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها كونها دائرة اختصاص.

تفاصيل قضية سعد الصغير وطليقته الراقصة شمس

وفي وقت سابق، اتهمت الراقصة شمس طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير، بأنه يحاول الخوض في الأعراض وكان يتهجم عليها في الكثير من الأوقات، وذلك في بث مباشر عبر صفحتها على “فيس بوك”.

وأضافت الراقصة شمس، أنها ستأخذ حقها كاملا من الفنان سعد الصغير، كما اتهمته بقتل ابنتها، قائلة: “أنا هاخد حقي منك يا سعد يا جدو يا اللي مش بتحترم سنك وأنا عندي اللي يحميني منك يا سعد، وبذات بعد ما طلعت تجيب في عرضي وعرض غيري”.

وأوضحت الراقصة شمس، أنها بعد طلاقها من الفنان سعد الصغير تزوجت بشخص آخر ليحميها من المطرب الشعبي وهو الذي حماها منه، وأنها ستعود لمصر من أجل أخذ حقها الكامل من الفنان طليقها السابق، وأنها لن تسكت عن حقها.