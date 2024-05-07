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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: غلق الاحتلال لمعبر رفح وتوقف المساعدات جريمة حرب ضد الفلسطينيين

عصام الرتمي
عصام الرتمي

ندد  عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد بالتعنت الإسرائيلي الخطير بعد اقتحام رفح وغلق معبر رفح  من الجانب الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم، بالرغم من موافقة حماس على الهدنة والمبادرة المصرية.

وأشار إلى أن هذا التحرك المتهور من حكومة نتنياهو يكشف عن نيتها بارتكاب مذابح جديدة.

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن، أن توقف المساعدات جريمة حرب تمارس ضد الشعب الفلسطيني، مضيفًا بأن الحكومة الإسرائيلية تجر المنطقة إلى حرب إقليمية ليس هناك أحد رابح فيها، وهو ما يستدعي على الأطراف تحمل مسؤولياتها، لانقاذ أرواح المدنيين القاطنيين في آخر ملاجئهم برفح الفلسطينية.

وشدد على أنه يجب أن تتحمل جميع الأطراف الدولية مسؤوليتها،  بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

وحمل القيادي بحزب حماة الوطن المجتمع الدولي، مسؤولية التهور الإسرائيلي الذي يرتكب مجازر وسط صمت غير مبرر، بل ودعم وحماية من أكبر الدول وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي بات عليها أن تخجل من الانتهاكات القانونية والدولية التي تقوم بها إسرائيل تحت رعايتها.

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