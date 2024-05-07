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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لازم يكون فيه مسطرة على الكل.. إعلامي يعلق على أخطاء الحكام في الدوري

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي علي الحكام في المباريات الأخيرة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
 

وكتب إبراهيم عبد الجواد:"عندنا مشكلة كبيرة في التحكيم وكل الفرق بتتظلم لازم يكون فيه مسطرة على الكل".

 

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن القرار المنتظر من جانب لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تجاه الحكم محمودالبنا ، بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال إدارته لمباراة الزمالك وسموحة السكندري.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد  »، إن لجنة الحكام تتجه لإبعاد الحكممحمود البنا جولتين في الدوري الممتاز، لما بدر منه خلال لقاء الزمالك وسموحة السكندري.


 

وأضاف هاني حتحوت، إن لجنة الحكام أيضا تتجه لعدم تعيين الحكم محمود البنا، في لقاءات الأهلي والزمالك خلالالفترة المقبلة.

اتحاد المصري لكرة القدم إبراهيم عبد الجواد الاعلامي هاني حتحوت اخطاء الحكام الحكم محمود البنا الزمالك وسموحة سموحة السكندري

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