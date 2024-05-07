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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

حلا الترك
حلا الترك

طرحت الفنانة حلا الترك  كليب أغنيتها الجديدة "أحلا"، تدور فكرة الفيديو كليب حول مصممة أزياء شابة لديها أثيليه متواضع، طامحة للانضمام لإحدى دور الأزياء الشهيرة.

وعن فكرة الكليب قالت حلا الترك: “تعمدت مع المخرج علي إصبعي أن تدور فكرة العمل حول عالم تصميم الأزياء كونه يعبر عن شخصيتي، وأعتبر ان تخصصي في تصميم الأزياء هو مصدر إلهام لي في مسيرتي الفنية بشكل عام، سواء في التمثيل أو الغناء”.

وأكملت: تتميز الأغنية بإيقاعها العصري القريب من لوني الغنائي الرومانسي الشبابي، وأحببت فكرة أن تنطلق المشاهد الأولى من الفيديو كليب داخل الأتيليه الذي يحمل إسمي، مما أعتبره ترجمة مستقبلية لما أحلم به في عالم تصميم الأزياء.

أغنية "أحلا" من ألحان عبد العزيز لويس، كلمات مشاري إبراهيم، وتوزيع محمد خسروه، تم تصويره في البحرين من إخراج علي إصبعي.

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