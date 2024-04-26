بـ8 آلاف بس.. امتلك سيارة تويوتا فخمة في السعودية

يمتاز سوق السيارات السعودي بتوافر العديد من السيارات المستعملة، حيث يمكن للمشترين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الماركات والموديلات بأسعار تنافسية ومتنوعة.

من بين هذه العروض، تبرز سيارات تويوتا كورولا بمختلف موديلاتها كخيارات شهيرة وموثوقة للعديد من المشترين.

يمكن للراغبين في الحصول على سيارة ممتازة بسعر معقول أن يجدوا في السوق السعودي عروضًا مثل سيارة تويوتا كورولا موديل 2009، التي تتميز بأداء ممتاز وتكنولوجيا متقدمة مع سعر يبلغ 8000 ريال سعودي فقط.

تتميز هذه السيارة بمواصفات تجعلها خيارًا جذابًا للمشترين، حيث تتضمن ناقل حركة أوتوماتيكي لسهولة القيادة وراحة المستخدم. وبفضل وجود فتحة في السقف ونظام التكييف، يمكن للمشترين الاستمتاع براحة تامة في جميع الظروف الجوية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر السيارة نظامًا ذكيًا للركن ومرايا كهربائية للسائق، مما يعزز من سهولة الاستخدام والأمان أثناء القيادة. وعلى الرغم من وجود عداد الممشى عند حوالي 220,000 كيلومتر، إلا أن هذه السيارة تظل خيارًا موثوقًا وفعّالًا للمشترين بفضل معدلاتها الممتازة للأمان والأداء.

بفضل هذه الخصائص والأداء المتميز، تعتبر سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 خيارًا مثاليًا للمشترين الباحثين عن سيارة مستعملة بسعر معقول وأداء موثوق به في السوق السعودي.