بإطلالة جريئة.. حلا شيحة تبرز أنوثتها فى أحدث جلسة تصوير

شاركت النجمة حلا شيحة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أحدث إطلالة لها ظهرت خلالها أنيقة.

وتألقت حلا شيحة، فى صورة "سيلفي"، مرتدية فستان صيفى جريء أبرز أنوثتها وعلقت: "أعد التشغيل دائما.. ابقى هادئا".

وخاضت حلا شيحة موسم دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بدورها الذي قدمته في العمل.

المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.