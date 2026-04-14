الرئيس اللبناني: آمل أن يشكل اجتماع واشنطن بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إنه يأمل أن يشكل اجتماع واشنطن بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين، خاصة مع بدء المحادثات بين لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأمريكية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكد الرئيس اللبناني أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو إعادة انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تسببت في كارثة إنسانية كبيرة، نتيجة نزوح أكثر من مليون لبناني من المناطق المستهدفة، مشددًا على أن البلاد تحتاج إلى مساعدات عاجلة، في ظل تداعيات تستمر حتى بعد وقف إطلاق النار.