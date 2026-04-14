إيطاليا تعتزم الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية بمصر

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الثلاثاء ١٤ أبريل، مع وفد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطى أهمية التوسع فى مجالات الشراكة بين الطرفين، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وإدارة الموارد المائية اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش الجانبان دور الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، حيث تم استعراض عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد الوفد الإيطالي أهمية الشراكة القائمة مع مصر وتطلعهم إلى استمرار التعاون وتطويره خلال المرحلة المقبلة.