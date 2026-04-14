تقارير إعلامية: بدء المحادثات بين لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأمريكية

كشفت وكالة رويترز عن بدء المحادثات بين لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأمريكية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن لبنان يواجه وضعًا غير مسبوق في تاريخ صراعه وعلاقاته مع إسرائيل، يتمثل في الدخول في مفاوضات مباشرة، ولو كانت على مستوى السفراء، كما هو مقرر أن يُعقد في واشنطن خلال الساعات المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط اللبنانية، بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون في هذه المفاوضات فرصة للوصول إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، يشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى اللبنانيين، إضافة إلى تثبيت الحدود البرية بين البلدين.