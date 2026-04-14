مش كل سكر حب .. حملة لتغيير مفهوم المكافأة للأطفال

أكدت رنا الشلبي، طالبة بكلية الإعلام بالفرقة الرابعة، وصاحبة مبادرة «مش كل سكر حب»، أن ربط الأطفال بالحلويات كمكافأة يومية يمثل خطورة كبيرة على سلوكهم النفسي والغذائي على المدى الطويل.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن فكرة الحملة جاءت من واقع عملها كمدرسة رياض أطفال، حيث لاحظت أن كثيرًا من الأطفال يحصلون على الحلويات مقابل السلوك الجيد، سواء من المعلمين أو أولياء الأمور، وهو ما يخلق لديهم ارتباطًا مباشرًا بين الأكل والمشاعر.

وأضافت أن الأطفال يبدأون في تكوين هذا الربط منذ سن مبكرة، تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، مما يؤدي لاحقًا إلى ما يعرف بـ«الأكل العاطفي»، حيث يلجأ الطفل إلى الطعام في حالات الحزن أو السعادة.

وأشارت إلى أن الحملة تعتمد على توعية الأمهات ببدائل صحية للمكافأة، مثل قضاء وقت ممتع مع الطفل، أو استخدام الألعاب والأنشطة الترفيهية، أو التعبير بالكلام والاحتواء بدلًا من تقديم الحلويات.