سلوت يبرر قراراته أمام باريس سان جيرمان : نحتاج للأهداف .. وصلاح على الدكة خيار فني

تحدث المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، عن اختياراته الفنية وتشكيل فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب آنفيلد المباراة الحاسمة، في ظل سعي ليفربول لتعويض خسارته في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء، وانتهى بفوز الفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

وشهدت تشكيلة ليفربول تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، كما حدث في مباراة الذهاب، وهو ما أثار تساؤلات حول اختيارات المدرب الهولندي.

وفي تصريحاته، أكد سلوت أن الفريق يشعر بتحسن كبير مع أجواء المباراة، مشيرًا إلى أهمية دعم الجماهير، قائلاً إن الفريق بحاجة إلى أن يكون في أفضل حالاته، وكذلك الجماهير، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وعن الاعتماد على الثنائي إيكتيكي وإيزاك، أوضح سلوت أن مشاركتهما معًا ما زالت محدودة، خاصة مع فلوريان فيرتز، حيث لم تتجاوز دقائق لعبهم مجتمعين 88 دقيقة فقط.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو تسجيل الأهداف، مؤكدًا أن اللاعبين يمتلكون قدرات تهديفية مميزة، كما أشار إلى أن إيزاك لن يتمكن من خوض المباراة كاملة، وهو ما دفعه للدفع به أساسيًا مع احتمالية امتداد اللقاء إلى وقت إضافي.

وشدد سلوت على أن المباراة لن تُحسم فقط بالخطط التكتيكية، بل بقدرة الفريق على مجاراة المنافس في الضغط بدون كرة، مؤكدًا أن ليفربول سبق وأن قدم مستويات قوية على ملعبه أمام فرق كبيرة مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وآرسنال.

ويدخل ليفربول المباراة تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز لتعويض نتيجة الذهاب، في مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية.