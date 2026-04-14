معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد المقبل في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المباراة المقبلة أمام بطل الجزائر، وشدد على ضرورة التركيز لتحقيق الفوز، وحذر من الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب التي فاز فيها الأبيض بهدف دون رد.

وأكد معتمد جمال أنه يثق في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في لقاء العودة والتأهل للمباراة النهائية، وطالبهم بإسعاد الجماهير التي تؤازرهم في كل المباريات.

ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، في إطار الاستعداد للقاء المرتقب أمام بطل الجزائر.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.