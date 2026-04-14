إلغاء هدفين للدراويش .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والكهرباء

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الاسماعيلي وكهرباء اسماعيلية، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد هئية قناة السويس في الجولة الخامسة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 25، قرر حكم المباراو للعودة لتقنية الفيديو، وألغى الهدف بداعي وجود تسلل على عبد الكريم مصطفى لاعب الاسماعيلي صانع الهدف.

والغي هدف لصالح الاسماعيلي نتيجة وجود خطأ عكسي ضد عبد الكريم مصطفى في الدقيقة 45+5.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي :

حراسة المرمى: عبدالله جمال

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، عبدالله محمد، إبراهيم النجعاوي

الوسط: إيريك تراوري، محمد حسن، محمد عبدالسميع، محمد خطاري

الهجوم: عبدالرحمن الدح، أنور عبدالسلام

جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: الشاذلي - كريم يحيى - تاحا - روميو - جوزيف جوناثان

خط الوسط: سيرجي أكا - سيف العجوز - عبد الله مارادونا - مصطفى كشري

الهجوم: شيكا