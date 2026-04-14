قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير الأوقاف الفلسطيني السابق

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف الفلسطيني السابق ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بالخليل حاتم البكري، خلال مداهمتها مقر الجمعية في منطقة "الحاووز" وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت "حاتم البكر ي " رئيس محكمة الاستئناف الشرعية سابقًا

خلال مداهمتها مقر الجمعية في منطقة "الحاووز"، واحتجزت المتواجدين بالمقر بمن فيهم مراسل وكالة "وفا" جويد التميمي، ولا تزال تجري تحقيقا ميدانيا معهم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، مدير عام الجمعية جعفر النتشة، ومواطنين اثنين.



كما أغلقت قوات الاحتلال معهد صائب الناظر التابع للجمعية، وصادرت عددا من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة حواسيب.



وفي السياق، استنكر مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق "حاتم البكري".



وأكد الهباش، في بيان أوردته "وفا"، أن هذا الاعتقال التعسفي يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، وأن هذه الممارسات العدوانية لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته عن القيام بواجبهم الديني والوطني، بل تزيدهم تمسكًا بحقوقهم وثوابتهم، وإصرارًا على مواصلة رسالتهم في الدفاع عن المقدسات وخدمة المجتمع.