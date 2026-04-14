مصر تبحث مع فيزا العالمية تحويل القاهرة لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، حرص مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التحول الرقمي، خلال مباحثات موسعة مع قيادات شركة «فيزا» العالمية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتناولت المباحثات، التي تمت اليوم الثلاثاء- سبل التعاون لإنشاء أول مختبر تنظيمي لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox) في مصر، بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يعزز تنافسية الصادرات.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري بات مؤهلاً لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات، مدعومًا بإصلاحات هيكلية ورقمنة متسارعة في الخدمات المالية، خاصة غير المصرفية، وهو ما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحويل القاهرة إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مناطق مالية وتكنولوجية متخصصة، إلى جانب الاستفادة من موقع مصر كمحور عالمي لتدفق البيانات.

من جانبها، أكدت قيادات «فيزا» التزامها بزيادة استثماراتها في السوق المصري، مشيدةً بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، لافتة إلى توسع مكتب الشركة في القاهرة ليصبح مركزًا إقليميًا يخدم شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان.

ويأتي اللقاء ضمن جولة الوزير في واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع كبرى الشركات العالمية لدعم الاستثمار في مصر.