منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 يتوج بطلًا لبطولة شمال إفريقيا

نجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، في التتويج ببطولة شمال أفريقيا المقامة في الجزائر بعد التعادل مع محاربي الصحراء بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والأخيرة.

ووصل رصيد المنتخب لثمانية نقاط بينما توقف رصيد الجزائر عند 6 نقاط ليحصد ناشئو الفراعنة اللقب.



وحقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة مدربه أحمد الكأس، فوزا مثيرا على نظيره المغرب، بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من بطولة شمال أفريقيا للناشئين والمقامة في الجزائر.



واستهل المنتخب الوطني للناشئين مشواره بالتعادل في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي بالتعادل بهدف لكل منهما، ثم الفوزأمام نظيره منتخب ليبيا في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف، ومن بعده المغرب.



وأقيمت بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين بمشاركة 5 منتخبات هي مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا، ويتوج بلقب بطولة شمال أفريقيا المنتخب الذي يحصد الرصيد الأكبر من النقاط خلال مشوار البطولة التي تقام بنظام دوري من دور واحد، يخوض خلاله كل منتخب من المنتخبات المشاركة 4 مباريات.\



ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلا من: أحمد الكاس المدير الفني، ومحمد إبراهيم مدرب عام، ورامي عادل مدرب، وأحمد فوزي مدرب حراس مرمى، وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب.