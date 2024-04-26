عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

صدى البلد

تُوج فريق نادي بيراميدز للشباب مواليد عام 2009 ببطولة الدوري، بعد تحقيقه الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الزمالك.

 وساهم في هذا الانتصار الباهر لفريق بيراميدز لاعبوه حمزة جمال ويونس محمد اللذان سجلا ثلاثة أهداف وهما يشكلا توأم الخط الهجومي.

وبهذا الفوز الكبير، تصدّر بيراميدز جدول ترتيب البطولة وتوج بلقب الدوري لهذا الموسم.

بيراميدز فاز في المباراة السابقة منافسات البطولة على النادي الأهلي بهدفٍ دون رد، قبل أن يحقق الفوز على الزمالك في المباراة النهائية للمسابقة.

ويتولى تدريب بيراميدز الفني توفيق عيد توفيق، بالإضافة إلى المدرب العام إيهاب المصري ومدرب الحراس أحمد محمود، بينما يشرف على قطاع الناشئين معتصم سالم كرئيس للقطاع، بمساعدة المدير الرياضي.

بيراميدز نادي بيراميدز الزمالك بطولة الدوري للناشئين بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إعلام عبري يكشف مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بن غفير | شاهد

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

خارج التوقعات.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت|فرص أمطار في هذه المناطق

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

ترشيحاتنا

كبارًا وأطفالًا| الآلاف من جماهير الأهلي تتوافد إلى استاد القاهرة لمباراة مازيمبي

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

بمشاركة مدبولي .. السعودية تستضيف دبلوماسيين عربًا وأوروبيين للتباحث بشأن غزة

قنا تعلن حالة الطوارئ وغلق الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية

تسريبات تؤكد قدوم العملاق Galaxy S24 FE من سامسونج

مصدر سياسي إسرائيلي رسمي: الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ