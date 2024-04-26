على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

تُوج فريق نادي بيراميدز للشباب مواليد عام 2009 ببطولة الدوري، بعد تحقيقه الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الزمالك.

وساهم في هذا الانتصار الباهر لفريق بيراميدز لاعبوه حمزة جمال ويونس محمد اللذان سجلا ثلاثة أهداف وهما يشكلا توأم الخط الهجومي.

وبهذا الفوز الكبير، تصدّر بيراميدز جدول ترتيب البطولة وتوج بلقب الدوري لهذا الموسم.

بيراميدز فاز في المباراة السابقة منافسات البطولة على النادي الأهلي بهدفٍ دون رد، قبل أن يحقق الفوز على الزمالك في المباراة النهائية للمسابقة.

ويتولى تدريب بيراميدز الفني توفيق عيد توفيق، بالإضافة إلى المدرب العام إيهاب المصري ومدرب الحراس أحمد محمود، بينما يشرف على قطاع الناشئين معتصم سالم كرئيس للقطاع، بمساعدة المدير الرياضي.