ميرنا نور الدين تسحر العيون بالأبيض اللافت

حرصت الفنانة ميرنا نورالدين على مشاركة جمهورها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.



ظهرت" ميرنا"، في الصور بإطلالة مبهجة من سيارتها، مرتدية تى شيرت مجسم ابيض اللون واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمالها، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

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يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل الحشاشين والذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.