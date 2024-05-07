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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد جلال، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك بوزارة الزراعة، إنه بالأمس شهدت حدائق الحيوان إقبالا جماهيريا بمناسبة عيد شم النسيم، بحوالي من 30 إلى 35 ألف زائر.

وأضاف مدير عام حدائق الحيوان والأسماك بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا الموسم كان أفضل من العام السابق، موضحا أنه يكون هناك استعدادات مكثفة قبل مواسم الأعياد.

وتابع : “أثناء فترة الأعياد نكون موجودين بالقوي البشرية الخاصة بنا 100% من أجل استقبال جمهور الشعب المصري”، لافتا إلى أن تذكرة الدخول بالنسبة للمصريين تقدر ب5 جنيهات للفرد، وبالداخل تشكيلات للحيوانات عددها يختلف من حديقة لأخري.

الدكتور محمد جلال حدائق الحيوان الزراعة شم النسيم حدائق الحيوان والأسماك

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