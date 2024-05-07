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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيان هتبهرك وسعر على قد الإيد.. أجهزة تلفاز ذكية من سامسونج

بإمكانيان حتبهرك
بإمكانيان حتبهرك وسعر على أد الأيد .. أجهزة تلفاز ذكية من

إصدارات جديدة كشفت عنها شركة سامسونج  من أجهزة التلفاز الخاصة بها والتي تحمل شاشات من نوع أولد OLED، وقد قامت الشركة بطرح الشركة تلك الإصدارات ولعل أبرزها أجهزة التلفاز الذكية من فئة S85D وهي أجهزة منخفضة الثمن نسبيًا وذلك مقارنة بأسعار الأجهزة الأخرى التي طرحتها شركة سامسونج.

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وتأتي تلك الأجهزة   وفقا لموقع “  smartprix  ” بلوحات شاشات OLED المستخدمة فيها من شركة LG Display العام الماضي لتلبية الطلب على أجهزتها المتزايد.

وتدعم أجهزة التلفاز الذكية من فئة S85D العديد من المزايا الأخرى في الشاشات المتطورة، ومنها إمكانية القيام بترقية الصورة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي وذلك حتى دقة 4K، وألوان Pantone المعتمدة، وتقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos وخدمة البث المدعومة بالإعلانات Samsung TV Plus ومنصة الألعاب السحابية Samsung Gaming Hub

 تدعم  أجهزة التلفاز الذكية من فئة S85D لتقنية Motion Xcelerator وذلك لتعزيز وضوح المشاهد الحركية وكافة تفاصيلها، ويبلغ معدل التحديث في تلك الإصدارات حوالي  120 هرتزًا.

على الجانب الاخر تتوفر أجهزة التلفاز الذكية من فئة S85D بقياسات مختلفة، وهي 55 و 65 و 75 بوصة 

أما عن أسعار أجهزة التلفاز الذكية فهي تاتي  ب 1700 دولار أمريكي للإصدار والذي يضم شاشة قياسها 55 بوصة، و 2100 دولار أمريكي  وذلك للإصدار الذي يحمل شاشة قياسها 65 بوصة، في حين تتيح سامسونج الإصدار الأكبر في السلسلة بسعريصل إلى حوالي 3400 دولار أمريكي.

 وتعد  فئة أجهزة التلفاز الذكية  S85D  من الفئات الأقل سعرًا وذلك مقارنة بكلا من فئتي S90D و فئة  S95D.

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