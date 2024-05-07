ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء بقيم تتراوح بين 2 الي 4 درجات مئوية.

وقالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، تميل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وحار على شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة لـ الارصاد الجوية من رياح نشطة على كافة البلاد، بالإضافة إلى امطار خفيفه على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

تحذير من شبورة مائية في الصباح

وتتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية، وفق بيان هيئة الأرصاد.



وأشارت الأرصاد الجوية إلى استقرار حركة للملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ،ليصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من متر الي 1,75، و على البحر الأحمر ، بين 1,5 إلي 2 متر.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 16 العظمى 28

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 العظمى 27

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 23 والعظمى 33