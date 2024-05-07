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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 ظواهر جوية تضرب محافظات مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس الثلاثاء

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، موضحة أن الطقس سيكون مائلا للحرارة نهارًا على المحافظات التابعة لـ القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض مناطق السواحل الشمالية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 18
العاصمة الإدارية 29 17
6 أكتوبر 29 16
بنهــــا 28 17
دمنهور 27 17
وادي النطرون 28 16
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 27 17
الزقازيق 29 18
شبين الكوم 28 17
طنطا 27 17
دمياط 24 18
بورسعيد 24 18
الإسماعيلية 28 16
السويس 28 17
العريش 25 17
رفح 24 16
رأس سدر 30 18
نخل 27 14
كاترين 23 12
الطور 30 22
طابا 27 23
شرم الشيخ 30 22
الإسكندرية 25 17
العلمين 23 16
مطروح 24 16
السلوم 25 15
سيوة 29 15
رأس غارب 29 20
الغردقة 30 21
سفاجا 31 22
مرسى علم 31 21
شلاتين 31 23
حلايب 28 24
أبو رماد 31 23
رأس حدربة 27 23
الفيوم 29 17
بني سويف 29 17
المنيا 30 16
أسيوط 30 16
سوهاج 31 18
قنا 33 22
الأقصر 33 21
أسوان 34 22
الوادي الجديد 32 19
أبوسمبل 33 23

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة امطار

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