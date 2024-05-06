الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الاثنين

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أجواء اليوم ربيعية معتدلة نهارا في معظم محافظات الجمهورية، إذ تشهد البلاد انخفاضا في قيم الحرارة وأقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 28 درجة مئوية نهارا، بسبب تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وتحجب جزءً من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وهي كتل عتدلة ومنخفضة في قيم حرارتها".