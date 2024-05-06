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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الثلاثاء/ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. 


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 18
العاصمة الإدارية 29 17
6 أكتوبر 29 16
بنهــــا 28 17 
دمنهور 27 17
وادي النطرون 28 16
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 27 17 
الزقازيق 29 18 
شبين الكوم 28 17
طنطا 27 17
دمياط 24 18 
بورسعيد 24 18
الإسماعيلية 28 16
السويس 28 17
العريش 25 17
رفح 24 16
رأس سدر 30 18
نخل 27 14 
كاترين 23 12
الطور 30 22
طابا 27 23
شرم الشيخ 30 22
الإسكندرية 25 17
العلمين 23 16
مطروح 24 16
السلوم 25 15
سيوة 29 15
رأس غارب 29 20
الغردقة 30 21
سفاجا 31 22
مرسى علم 31 21
شلاتين 31 23
حلايب 28 24
أبو رماد 31 23 
رأس حدربة 27 23
الفيوم 29 17
بني سويف 29 17
المنيا 30 16
أسيوط 30 16
سوهاج 31 18
قنا 33 22 
الأقصر 33 21
أسوان 34 22
الوادي الجديد 32 19
أبوسمبل 33 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 23
المدينة المنورة 35 22 
الرياض 39 23
المنامة 34 28
أبوظبي 40 29
الدوحة 27 29
الكويت 36 25
دمشق 23 8
بيروت 23 18
عمان 21 8
القدس 20 9
غزة 24 15
بغداد 29 18
مسقط 35 30
صنعاء 28 15
الخرطوم 42 26
طرابلس 30 20
تونس 28 16
الجزائر 20 12
الرباط 23 12
نواكشوط 31 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 20 6
إسطنبول 23 11
إسلام آباد 38 22
نيودلهي 42 27 
جاكرتا 34 25 
بكين 27 14
كوالالمبور 33 25
طوكيو 23 19 
أثينا 25 13
روما 22 12
باريس 19 9
مدريد 22 9
برلين 17 9
لندن 19 10
مونتريال 22 9
موسكو 7 1
نيويورك 22 16
واشنطن 25 18
أديس أبابا 22 14

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