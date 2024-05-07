غدًا.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن إنهاء جميع الاستعدادات لانطلاق قطار امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري وفق الجداول التي تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية والمديرية.

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، الأربعاء 8 مايو الجارى، حيث انتهت المديرية وجميع الإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة، من جميع الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث تعقد الامتحانات وفق الجداول التى تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن الإدارات التعليمية، والمطبعة السرية بالمديرية وضعت أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية بحيث تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة.

وذكر أن الامتحان تم وضعه من مقررات الفصل الدراسي الثاني بأكمله.

وأشار وكيل التعليم، إلى أنه تم الانتهاء من منهج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحا أن خريطة توزيع الموضوعات الدراسية ضمنت شرح الدروس والموضوعات مع نهاية شهر أبريل 2024.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على أن مرحلة المراجعة بدأت استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسى، منوها إلى أن هناك مراجعات فى المدارس تتم على جزئيات المنهج، بالإضافة إلى المراجعات المجانية النهائية للصفين الثالث الإعدادى والثانوى مع استمرار مجموعات الدعم المدرسي.