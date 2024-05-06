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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية الوادي الجديد والواحات .. صور

التهنئة بعيد القيامة
التهنئة بعيد القيامة

احتفلت إيبارشية الوادي الجديد والواحات أمس بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة الوادي الجديد، مظاهر الاحتفال.

بدأت صلوات قداس العيد مساء أمس الأول وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية القداس بكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

 قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد صباح أمس بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ومدير الأمن اللواء محمد أبو الليل والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا أرسانيوس الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

عيد القيامه المجيد صلوات قداس العيد محافظة الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد الأنبا أرسانيوس

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