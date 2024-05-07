نصيحة ذهبية من ميدو إلى إياد العسقلاني

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق نصيحة ذهبية إلى إياد العسقلاني، مدافع روستوف الروسي.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرأت بعض الأنباء عن احتمالية انتقال إياد العسقلاني إلى الأهلي، وهذه الأنباء أغضبتني، ليس بسبب الأهلي، ولكن لأنني أعلم أنه يستطيع اللعب في مستويات كبيرة في أوروبا".



وأضاف: "لقد دربته في الإسماعيلي، وأعلم أنه يستطيع اللعب في الدوري الإسباني، فهو لديه إمكانيات رائعة، ويملك الشخصية القوية، وأقول له اسمع كلامي: استمر في أوروبا".



وتابع: "أنقل خبراتي لإياد العسقلاني، لقد ارتكبت أخطاء معينة في السابق، وندمت على عودتي إلى مصر أثناء تجربتي الاحترافية".



وأكمل: "لا أحب الكلام عن الكباري، هذه ليست لهجتي في الإعلام، ولا أحول الأمور إلى المنافسة بين الأهلي والزمالك، ولكن أنباء انتقال العسقلاني إلى الدوري المصري تغضبني، أقول للاعبين المحترفين لا تتخذوا قرارات ستندمون عليها".



وواصل: "اسألوا حسام وإبراهيم حسن عن أبرز خطأ في مسيرتهم سيقولون لك عودتهم إلى الأهلي بعد تجربتهم الاحترافية في نادي نيوشاتل".



واستطرد: "رغم اعتزازي بكل دقيقة لعبتها مع الزمالك، لكنني أخطأت عندما عدت إليه، عندما كنت ألعب في أياكس الهولندي.. البعض سيقول إنني أحذر إياد العسقلاني من الانتقال إلى الأهلي، لكن لا يشغلني هذا الأمر، أنا أنصحه فقط بالاستمرار في الاحتراف".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "إذا مصطفى محمد تحدث معي وقال لي إنه سيعود إلى نادي الزمالك سأقول لا تفعل ذلك، استمر في الخارج، وإذا إياد العسقلاني كان سينضم للزمالك كنت سأقول له نفس الأمر".