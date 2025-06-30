قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 خطوات سهلة لـ زيادة الرزق والتوفيق في حياتك.. لا تفوّتها
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
تبدأ بإنذار وتنتهي بالشطب.. جزاءات تأديبية يواجهها المحامون حال ارتكاب مخالفات
إيران تستبعد استئناف المفاوضات مع أمريكا وتؤكد التمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين
الزمالك يسعى لصرف مستحقات اللاعبين ومكافأة كأس مصر قبل انطلاق فترة الإعداد
هل تجوز الصلاة بـ الجوانتي؟.. الأزهر يجيب
الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية
خزينة الأهلي تستقبل 10.8 مليون دولار من الفيفا
النواب يناقش تعديلات الإيجار القديم اليوم
أسعار العملات العربية في مصر يوم الإثنين 30 يونيو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسعى لصرف مستحقات اللاعبين ومكافأة كأس مصر قبل انطلاق فترة الإعداد

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

يبذل مجلس إدارة نادي الزمالك جهودًا مكثفة خلال الساعات الماضية لإنهاء ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب صرف مكافآت التتويج بلقب بطولة كأس مصر، وذلك في إطار سعي الإدارة لتوفير أجواء مستقرة قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وأكد مصدر داخل النادي أن الإدارة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، خصوصًا مع اقتراب موعد العودة للتدريبات الجماعية، المقرر لها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، فيما لم يتم تحديد الموعد النهائي لانطلاق معسكر الإعداد حتى الآن.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء هذه الالتزامات المالية في أقرب وقت ممكن، لضمان تركيز اللاعبين والجهاز الفني على التحضيرات الفنية والبدنية استعدادًا للموسم الجديد، والذي يسعى فيه الفريق للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

الزمالك مستحقات اللاعبين صفقات الزمالك الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

حادث الاوتوستراد

الونش دهس أسرة كاملة.. مصرع سيدة وابنتها وإصابة زوجها وآخر في حادث الأوتوستراد

حادث المنوفية

النيابة العامة: حبس مالك التريلا المتسببة في حادث إقليمي المنوفية

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

ترشيحاتنا

شيكابالا

بلال: الزمالك لا يحتاج لشيكابالا في الموسم المقبل

عبد الله السعيد

رضا عبدالعال: مستوى عبدالله السعيد تراجع.. وبيبو الأنسب لخلافته في الزمالك

باريس سان جيرمان

بالميراس أمام تشيلسي وسان جيرمان مع بايرن.. تحديد أول مباراتين في ربع نهائي المونديال

بالصور

لقطات من المؤتمر الصحفي لمسرحية المللك لير

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فيديو

هيفاء وهبي

بالفيديو.. هيفاء وهبي وبوسي تواصلان تصدر التريند بأغنية فيلم "أحمد وأحمد"

مروة عبد المنعم

صوت التليفون بيخوفني... فنانة مشهورة تعاني من فوبيا غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد