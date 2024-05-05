التخفيض أو الانسحاب.. أزمة مالية تعطل صفقة الأهلي المنتظرة

كشف الإعلامي محمد الليثي أن مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره روستوف الروسي تعثّرت بشكل واضح بشأن انتقال اياد العسقلاني مدافع الأخير للأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلاً:

"إن الأهلي كان قد حسم بشكل كبير مفاوضاته مع العسقلاني الذي رحل للدوري الروسي من بوابة الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري ، إلا أن المفاوضات تعثّرت خلال الأيام الماضية ويمثل الخلاف المالي بين الأهلي وروستوف أحد أهم الأزمات في سبيل إتمام الصفقة حيث فوجئ الأهلي بالنادي الروسي يُطالب بأكثر من مليون و300 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب وهو ما رفضه الأهلي.

وأشار محمد الليثى إلى أن إدارة الأهلي ترغب في تخفيض المقابل المالي من أجل الحصول على خدمات اللاعب وإلا سيُقرر مسئولو القلعة الحمراء الانسحاب من الصفقة.