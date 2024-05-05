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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

محمد شريف
محمد شريف

كشف الإعلامى محمد الليثى عن رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والمحترف حالياً بنادي الخليج السعودي للقلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا : "تلقى الأهلي إتصالات خلال الفترة الماضية بشأن اقتراب انتهاء تجربة محمد شريف في الدوري السعودي ورغبة اللاعب في العودة للدوري المصري عبر بوابة الأهلي وتم طرح الأمر على كولر لكن الأخير رفض ".

وأشار محمد الليثى إلى أن المدير الفني السويسري حسم موقفه بشكل سريع ونهائي بشأن عودة شريف وأكد إنه لا يحتاج لجهوده لأنه هو من طلب الاستغناء عنه الصيف الماضي نهائياً وليس على سبيل الإعارة لأسباب فنية.


وتابع محمد الليثى: " كولر رفض تجديد عقد محمد شريف مع نهاية الموسم الماضي على أن يرحل اللاعب على سبيل الإعارة وتمسك برحيله نهائياً لذا سيكون من المستحيل عودة شريف للأهلي الموسم المقبل رغم أن المدير الفني طلب تدعيم هجوم الفريق بعد الإتفاق على رحيل الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم الجاري".

ورحل محمد شريف الصيف الماضي لنادي الخليج بعقد مدته موسمين مقابل مليون و600 ألف دولار، بجانب حصول الأهلي على 15% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر، وهناك بند في العقد ينص على منح الأهلي الأولوية فى ضم محمد شريف حال عودة الأخير للدوري المصري فقط.

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