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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر استبعاد نجم الأهلي من المشاركة في المباريات.. التفاصيل عند كولر

صدى البلد

كشف الإعلامى محمد الليثى  عن طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، من كريم فؤاد لاعب الفريق الإهتمام بالأدوار الدفاعية حتى يعود إلى حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا: "شهدت المباريات الأخيرة خروج كريم فؤاد من حسابات مارسيل كولر بشكل واضح الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة لدى الجمهور الأهلاوي خاصة وأن كريم فؤاد من اللاعبين المُلتزمين داخل وخارج الملعب فإن كولر انتقد كريم فؤاد بسبب عدم اهتمامه بأداء الواجب الدفاعي بشكل جيد . 

 وأكد المدير الفني للاعب أن عدم اجادته الأدوار الدفاعية حرمه من المشاركة كثيراً في مركز الظهير الأيمن".

وتابع محمد الليثى: "كولر أكد لكريم فؤاد  أن تواجد عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الكبيرة في مركز الجناح ساهم في غيابه عن اللعب في هذا المركز حيث يتواجد كلاً من بيرسي تاو ورضا سليم وحسين الشحات  مع  إمكانية لعب كهربا في هذا المركز ".

الاعلامى محمد الليثى أون تايم سبورت حسين الشحات كهربا كريم فؤاد مارسيل كولر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

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