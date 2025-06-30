متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الإثنين

انخفضت أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدولار تراجعا بقيمة 26 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي، لينخفض دون الـ 50 جنيها بعد موجات ارتفاعات، بالتزامن مع شن إسرائيل هجمات علي إيران فجر 13 يونيو 2025، والتي استمرت نحو 12 يوما انتهت بإعلان الرئيس الأمريكي اتفاقية لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل .

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 49.64 جنيه.

سعر البيع:49.74 جنيه.



وسجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 32.31 جنيه.

سعر البيع: 32.63 جنيه.



وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 36.08 جنيه.

سعر البيع: 36.49 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 57.98 جنيه.

سعر البيع: 58.46 جنيه.



وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 67.92 جنيه.

سعر البيع: 68.40 جنيه.



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 61.91 جنيه.

سعر البيع: 62.46 جنيه.



أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.91 جنيه.

سعر البيع: 6.94 جنيه.



وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 34.24 جنيه.

سعر البيع: 34.49 جنيه.