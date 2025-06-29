فروق العملة تدفع بأرباح مصر لصناعة الكيماويات إلى الهبوط

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 12% خلال أول 11 شهراً من العام المالي الحالي 2024-2025.

وقالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنها حققت صافي ربح بلغ 523.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مايو 2025، مقابل 593.5 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات، تراجع صافي الربح إلى انخفاض أرباح فروق العملية الأجنبية.

وتعمل شركة مصر لصناعة الكيماوية علي مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور في إطار خطة الدولة لإحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتستهدف شركة مصر لصناعة الكيماويات، تحقيق 1.31 مليار جنيه إجمالي إيرادات المستهدفة خلال العام المالي الجديد.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

تنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشرك

مشروعات تطوير

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومن بينها:

-إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان.

-إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية.

-مشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء.

-مشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية.

-مشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.