العامة للاستثمار: ارتفاع عدد الشركات الجديدة من 17 ألف إلى أكثر 45 ألف شركة سنويا

كشف اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن ارتفاع عدد تأسيس الشركات الجديدة من 17 ألف شركة إلى أكثر من 45 ألف شركة سنويا، مضيفا "اليوم نستطيع تأسيس الشركات إلكترونيًا بكل شفافية وسرعة".

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات له، إن الهيئة خصصت مسار لتأسيس شركات ريادة الأعمال "VIP service " دون تحميلهم أية رسوم إضافية، ويأتي ذلك في إطار الدعم الحكومي لتلك الشركات، حيث تم تخفيض رأسمال مال تأسيس شركة الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه، ويستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط.



تحسين بيئة ريادة الأعمال

وأكد اللواء ياسر عباس، أن هيئة الاستثمار حريصة على تحسين بيئة ريادة الأعمال والبحث عن جهات لتمويل لتقديم تمويل للشركات منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عاماً، واستضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتى تضم 7 وزراء، ويترأس اللجنة الفنية للمجموعة رئيس هيئة الاستثمار.